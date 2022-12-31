Хуан Гуайдо смещен с поста главы оппозиции Венесуэлы

Массовые протесты в отношении правительства Николаса Мадуро начались в Венесуэле в 2019 году после того, как его обвинили в фальсификации на выборах. Глава оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом, получив признание ряда западных стран во главе с США. Однако в последнее время Гуайдо потерял влияние и поддержку в большинстве стран.