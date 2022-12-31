Хуан Гуайдо смещен с поста главы оппозиции Венесуэлы

Каракас, 31 декабря. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за отстранение от должности временного президента Хуана Гуайдо, роспуск его правительства и назначение комиссии по управлению иностранными активами страны. Об этом сообщают местные СМИ.
Три оппозиционные партии — «Справедливость прежде всего», «Новая эра» и «Демократическое действие» — поддержали предложение об отставке Гуайдо и создании комиссии из пяти человек для управления иностранными активами. Решения о роспуске временного правительства и создании комиссии были приняты 72 голосами против 29 с восемью воздержавшимися. В преддверии выборов в 2024 году оппозиционные силы стремятся выступить единым фронтом.
По словам депутата Хуана Мигеля Матеуса, уже подготовлены все инструменты для защиты активов в США, Великобритании и Португалии. Оппозиция надеется, что Вашингтон продлит лицензию, защищающую нефтеперерабатывающую компанию Citgo от возможного ареста кредиторов после января, которым Венесуэла должна более 60 млрд долларов.
Согласно тексту подготовленного документа, комитет законодателей продолжит выступать за демократические перемены в стране и получит право контролировать иностранные активы, которые в настоящее время управляются Гуайдо. Такие изменения «полностью устранят временное правительство и все его структуры». Для управления фондом будет создан совет из пяти человек.
Партия Гуайдо «Народная воля» не поддержала данную инициативу, а Гуайдо призвал законодателей просто заменить его вместо роспуска временного правительства.
Решение о смещении Гуайдо поставило точку в стратегии по свержению правительства Николаса Мадуро, которая началась в 2019 году, когда оппозиция и международная коалиция во главе с администрацией Дональда Трампа объединились вокруг Гуайдо в качестве временного президента.
По сообщению источников Bloomberg, Джо Байден продолжит поддерживать «временное правительство» в Венесуэле, независимо от его состава. Президент США дважды в этом году отправлял послов в Каракас, проведя обмен пленными и отменив некоторые акции противнефтяной индустрии Венесуэлы на фоне глобального энергетического кризиса.
Массовые протесты в отношении правительства Николаса Мадуро начались в Венесуэле в 2019 году после того, как его обвинили в фальсификации на выборах. Глава оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным президентом, получив признание ряда западных стран во главе с США. Однако в последнее время Гуайдо потерял влияние и поддержку в большинстве стран.