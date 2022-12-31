Сомнолог Тарасова рассказала, как пробудиться бодрым после новогодней ночи

В беседе с изданием «Доктор Питер» Тарасова рекомендовала пить за новогодним столом лишь один вид алкоголя, не смешивая его со сладкими напитками. Если же пренебречь последим советом, посленовогодняя «болезнь» может затянуться на многие дни.