Сомнолог Тарасова рассказала, как пробудиться бодрым после новогодней ночи

Проснуться бодрым и свежим после новогодней ночи можно, придерживаясь простых правил, заявила сомнолог Эльвира Тарасова.
В беседе с изданием «Доктор Питер» Тарасова рекомендовала пить за новогодним столом лишь один вид алкоголя, не смешивая его со сладкими напитками. Если же пренебречь последим советом, посленовогодняя «болезнь» может затянуться на многие дни.
«И не запивайте алкоголь сладкими соками. Сахар и спирт конкурируют друг с другом и точно не уживутся в вашем организме», — сказала Тарасова.
Сомнолог также посоветовала плотно поужинать пораньше, а Новый год встречать легкими закусками на столе, а не тяжелыми салатами, тортами и запеченным мясом.
Напомним, ранее сервис SuperJob выяснил, что встречать Новый год с родственниками предпочитают лишь 15% россиян. Еще 6% респондентов назвали своей любимой новогодней традицией обмен подарками и праздничное застолье.