Поклонники удивились гонорарам звезды «Сватов» Федора Добронравова

Как рассказывала в одном из интервью Бронислава Чунихина, заведующая труппой Театра Сатиры, в которой служит Добронравов, актеру предлагали повысить зарплату, благодаря чему он мог зарабатывать порядка 1 млн рублей в месяц. Добронравов столь щедрое предложение отклонил. При этом благодаря развитой системе поощрений и премий он мог зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц.