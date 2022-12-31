Поклонники удивились гонорарам звезды «Сватов» Федора Добронравова

Народный артист России, 61-летний актер театра, кино и озвучивания Федор Добронравов входит в число самых востребованных в стране артистов. Однако даже его талант, по мнению некоторых поклонников, не оправдывает выплачиваемых ему гонораров.
Как рассказывала в одном из интервью Бронислава Чунихина, заведующая труппой Театра Сатиры, в которой служит Добронравов, актеру предлагали повысить зарплату, благодаря чему он мог зарабатывать порядка 1 млн рублей в месяц. Добронравов столь щедрое предложение отклонил. При этом благодаря развитой системе поощрений и премий он мог зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц.
«Четыреста, миллион! За что такие деньги?»;
«Откуда деньги у театров, чтобы такую зарплату давать актерам?»;
«Откуда такие зарплаты? А мы последние гроши тратим на поход в театр», — цитирует «Киноафиша» возмущенных россиян.
Ранее Добронравов и народный артист РСФСР Геннадий Хазанов сыграли в спектакле «Спасатель!», премьера которого состоялась 23 декабря в Петербурге.