Андрей Песоцкий рассказал о борьбе украинских властей с Дедом Морозом и Снегурочкой

Как отметил Песоцкий, самое смешное, что по Деду Морозу «проехались» и словоохотливые украинские политики, обозвав «сепаром» и «диверсантом». Он напомнил, что во время появления зимнего персонажа в советской реальности пальму первенства держала именно Украина. Первая новогодняя елка появилась там раньше, чем в Москве.