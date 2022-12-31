Андрей Песоцкий рассказал о борьбе украинских властей с Дедом Морозом и Снегурочкой

Гражданам Украины самое время отказаться от Деда Мороза и Снегурочки, а они уже и пытаются. Об этом рассказал международной редакции ФАН кандидат экономических наук, публицист Андрей Песоцкий.
В Сумской области глава города Лебедина написал донос в СБУ из-за появления на утреннике Деда Мороза и Снегурочки. Дело доходит и до более высокого уровня: украинские власти пытаются заменить главных новогодних сказочных героев на Санту Клауса, Русалку и Ведьму. Детские учреждения в стране в конце года получали правительственные распоряжения с соответствующими указаниями.
Как отметил Песоцкий, самое смешное, что по Деду Морозу «проехались» и словоохотливые украинские политики, обозвав «сепаром» и «диверсантом». Он напомнил, что во время появления зимнего персонажа в советской реальности пальму первенства держала именно Украина. Первая новогодняя елка появилась там раньше, чем в Москве.
«Интересно должно выглядеть новогоднее чудо пана Зеленского. Святой Николай теперь станет приносить мешок подарков почему-то не на Рождество, а на Новый год, в дома, где чубатые хлопцы будут хлестать горилку и закусывать салом. Вместо красавицы Снегурочки — ведьма, наверное, с рунами батальона "Азов"✱ (запрещен в РФ). А где-то в проруби Русалка плещется, так что ли?», — с иронией заявил публицист.
Ранее Андрей Песоцкий рассказал ФАН, почему начало СВО стало точкой невозврата для российских олигархов.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация