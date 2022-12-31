В Казахстане рассказали о переговорах с Россией по газификации ряда регионов республики

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов, один из которых — газопровод на 10 млрд кубометров в год через Барнаул, откуда труба пойдет на север Казахстана. Не исключено, что его будут использовать в качестве транзитного коридора в южном направлении, но тогда потребуется увеличение мощностей до 20 млрд кубометров в год.