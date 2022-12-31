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Пользователи Twitter отчитали Сунака за упоминание Путина и Украины в новогоднем обращении

Политика
Пользователи Twitter отчитали Сунака за упоминание Путина и Украины в новогоднем обращении

Глава британского кабмина Риши Сунак вызвал негодование у населения Соединенного Королевства своим новогодним выступлением. Пользователи Twitter окатили политика холодной водой из-за упоминания Украины.

В рамках поздравления с Новым годом руководитель Правительства Великобритании отметил, что страна будет и дальше оказывать помощь киевскому режиму в противостоянии с «жестокостью» президента РФ Владимира Путина. В свою очередь Сунак подчеркнул, что важнее всего для Соединенного Королевства – это защита собственных интересов.

«Вы используете наши деньги для финансирования прокси-войны США с Россией, а санкции, которые вы поддерживаете против Москвы, разрушают нашу экономику. Каким образом это касается наших интересов?» — отметил комментатор.
«Возникает вопрос, что, по мнению Сунака, является нашими приоритетами? Больше денег Украине? Больше гостиниц для иммигрантов?» — спросил другой.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что страна будет бороться до тех пор, пока есть такие люди как участники спецоперации на Украине.
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