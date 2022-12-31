Пользователи Twitter отчитали Сунака за упоминание Путина и Украины в новогоднем обращении

В рамках поздравления с Новым годом руководитель Правительства Великобритании отметил, что страна будет и дальше оказывать помощь киевскому режиму в противостоянии с «жестокостью» президента РФ Владимира Путина. В свою очередь Сунак подчеркнул, что важнее всего для Соединенного Королевства – это защита собственных интересов.