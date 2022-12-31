Путин: Россию поставили перед выбором — все сдавать или бороться

Российский лидер Владимир Путин пообщался с военнослужащими в рамках визита в штаб ЮВО. Он напомнил защитникам страны, что вынудило Москву начать спецоперацию.
По словам президента, РФ фактически оказалась перед выбором. Стране оставалось либо бросить все, либо отстоять свои интересы.
«Россию подогнали к этой черте — все сдавать, или бороться. Но пока есть такие люди, как вы, конечно, сдавать ничего нельзя», — произнес Путин.
Уточняется, что глава государства посетил штаб округа в компании высокопоставленных военных. Речь идет о министре обороны страны Сергее Шойгу и командующем войсками в зоне СВО Сергее Суровикине.