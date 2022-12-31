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Путин: Россию поставили перед выбором — все сдавать или бороться

Политика
Путин: Россию поставили перед выбором — все сдавать или бороться

Российский лидер Владимир Путин пообщался с военнослужащими в рамках визита в штаб ЮВО. Он напомнил защитникам страны, что вынудило Москву начать спецоперацию.

По словам президента, РФ фактически оказалась перед выбором. Стране оставалось либо бросить все, либо отстоять свои интересы.

«Россию подогнали к этой черте — все сдавать, или бороться. Но пока есть такие люди, как вы, конечно, сдавать ничего нельзя», — произнес Путин.

Уточняется, что глава государства посетил штаб округа в компании высокопоставленных военных. Речь идет о министре обороны страны Сергее Шойгу и командующем войсками в зоне СВО Сергее Суровикине.
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