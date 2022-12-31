Сапоги-ледоходы: как сделать обувь менее скользящей на льду

Каждый житель северных регионов немного фигурист. Неудивительно, ведь зимой после небольшого потепления уже вполне можно надевать коньки и мчаться по свежей наледи по своим делам. Тут тебе и растяжка, и тренировка правильного падения, и подарочный гипс.
Но если вы предпочитаете распаковывать подарки, а не загипсованные конечности в новогодние праздники, то вот несколько советов, как избежать необходимости делать тройной тулуп.
Первый вариант – надеть носки поверх своей обычной обуви. Можно даже подобрать их по цвету пальто и сумочки, чтобы не забывать про стиль. Все-таки мода есть мода.
Второй вариант – наклеить наждачную бумагу на подошву. Следы на снегу получатся интересными, зато так вы можете быть практически уверены в том, что ледяная стихия теперь буквально у ваших ног.
Спасут также резиновые накладки на подошву или ледоступы. Для любителей выглядеть неформально подойдут цепи, которые ставятся на ботинки.
Для суровости можно также вкрутить в подошву шурупы, которые будут цепляться за лед. Более мягкий вариант – войлок, который нужно нарезать и приклеить морозостойким клеем на подошву вашей обуви.
В интернете или специализированных магазинах продаются специальные спреи. Они создают тонкий слой, который поможет предотвратить скольжение. Это удобно, потому что так вам не придется ничего клеить и как-либо видоизменять сапоги, однако пользоваться спреем придется перед каждым выходом на улицу.
Можно смотреть в будущее и сразу приобрести качественную обувь с характерной зимней подошвой. Если уж так вышло, что с выбором вы как-то поторопились, найдите ближайшую мастерскую по ремонту – мастер, вероятно, сможет предложить вам несколько вариантов решения проблемы.
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