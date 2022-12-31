Сапоги-ледоходы: как сделать обувь менее скользящей на льду

В интернете или специализированных магазинах продаются специальные спреи. Они создают тонкий слой, который поможет предотвратить скольжение. Это удобно, потому что так вам не придется ничего клеить и как-либо видоизменять сапоги, однако пользоваться спреем придется перед каждым выходом на улицу.