Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Комик Нурлан Сабуров признался, что не хочет говорить о возвращении «Что было дальше?»

Общество
Комик Нурлан Сабуров признался, что не хочет говорить о возвращении «Что было дальше?»

Поклонники комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» с нетерпением ждут выхода новых серий любимого проекта. И пока они гадают, когда их любимые комики соберутся вновь, ведущий проекта Нурлан Сабуров признается: он не хочет говорить на эту тему.

Как можно понять по реакции Сабурова на соответствующий вопрос Богдана Лисевского в YouTube-шоу «Плюшки», эта тема для него болезненна.

«Не видишь, что я не хочу об этом говорить», — раздраженно бросил он.

Новые выпуски шоу перестали выходить весной 2021 года, когда видеохостинг отключил монетизацию на территории России. Как отмечали тогда сами комики, в нынешней ситуации им стало совсем не до юмора.
сабуров комик что было дальше?
Военкоры ФАН
Лучшие в аду