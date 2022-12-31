Комик Нурлан Сабуров признался, что не хочет говорить о возвращении «Что было дальше?»

Поклонники комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» с нетерпением ждут выхода новых серий любимого проекта. И пока они гадают, когда их любимые комики соберутся вновь, ведущий проекта Нурлан Сабуров признается: он не хочет говорить на эту тему.
Как можно понять по реакции Сабурова на соответствующий вопрос Богдана Лисевского в YouTube-шоу «Плюшки», эта тема для него болезненна.
«Не видишь, что я не хочу об этом говорить», — раздраженно бросил он.
Новые выпуски шоу перестали выходить весной 2021 года, когда видеохостинг отключил монетизацию на территории России. Как отмечали тогда сами комики, в нынешней ситуации им стало совсем не до юмора.