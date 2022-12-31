Комик Нурлан Сабуров признался, что не хочет говорить о возвращении «Что было дальше?»

Поклонники комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» с нетерпением ждут выхода новых серий любимого проекта. И пока они гадают, когда их любимые комики соберутся вновь, ведущий проекта Нурлан Сабуров признается: он не хочет говорить на эту тему.