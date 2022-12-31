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Медведев: Россия стала сильнее из-за сплоченности людей

Политика
Медведев: Россия стала сильнее из-за сплоченности людей

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с весьма громким заявлением относительно мощи российского государства. Об этом стало известно 31 декабря.

Медведев в ходе обращения к гражданам в канун самого главного праздника сказал, что враги Москвы и в 2023 году будут предпринимать попытки уничтожить Россию и подмять ее под себя. Однако у них ничего не выйдет, так как сила государства в сплоченности его народа.

«Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле. Но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе», — сказал он.

Ранее зампред СБ РФ предрек в 2023 году развал Евросоюза, гражданскую войну в США и создание Четвертого рейха на базе Германии.
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