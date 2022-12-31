Медведев: Россия стала сильнее из-за сплоченности людей

Медведев в ходе обращения к гражданам в канун самого главного праздника сказал, что враги Москвы и в 2023 году будут предпринимать попытки уничтожить Россию и подмять ее под себя. Однако у них ничего не выйдет, так как сила государства в сплоченности его народа.