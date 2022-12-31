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Нарколог Шуров рассказал, чем можно заменить алкоголь в Новый год

Общество
Нарколог Шуров рассказал, чем можно заменить алкоголь в Новый год

Здоровую альтернативу алкоголю для празднования Нового года назвал психиатр и нарколог Василий Шуров.

В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что безопасных доз спиртного не существует. Вместо алкоголя за новогодним столом он рекомендовал пить кефир.

«Пейте кефир вместо алкоголя, и вам будет гораздо легче, лучше и здоровее», — сказал Шуров.

Нарколог обратил внимание, что на организм плохо влияет даже бокал пива или вина. По словам Шурова, при регулярном употреблении у происходит «суммирующий эффект»: нейротропный яд убивает нейроны головного мозга, разрушая периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц.
Василий Шуров нарколог психиатр новый год
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