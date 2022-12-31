Нарколог Шуров рассказал, чем можно заменить алкоголь в Новый год

Нарколог обратил внимание, что на организм плохо влияет даже бокал пива или вина. По словам Шурова, при регулярном употреблении у происходит «суммирующий эффект»: нейротропный яд убивает нейроны головного мозга, разрушая периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц.