Нарколог Шуров рассказал, чем можно заменить алкоголь в Новый год

Здоровую альтернативу алкоголю для празднования Нового года назвал психиатр и нарколог Василий Шуров.
В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что безопасных доз спиртного не существует. Вместо алкоголя за новогодним столом он рекомендовал пить кефир.
«Пейте кефир вместо алкоголя, и вам будет гораздо легче, лучше и здоровее», — сказал Шуров.
Нарколог обратил внимание, что на организм плохо влияет даже бокал пива или вина. По словам Шурова, при регулярном употреблении у происходит «суммирующий эффект»: нейротропный яд убивает нейроны головного мозга, разрушая периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц.