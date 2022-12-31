Жители Магадана и Сахалина встретили новый 2023 год

Новый 2023 год наступил для жителей Магадана и Сахалина. Президент России Владимир Путин выступил с традиционной речью перед соотечественниками.
В этом году глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. Путин отметил, что ушедший год был годом поворотных событий. Российский лидер подчеркнул, что правда на стороне Москвы, которая защищает своих людей на своей исторической территории.
«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — констатировал Путин.
Новый год уже встретили жители Чукотки и Камчатки. Последним регионом России, который отметит 2023 год, станет Калининградская область.