Жители Магадана и Сахалина встретили новый 2023 год

В этом году глава государства выступал не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военных, участвующих в спецоперации на Украине. Путин отметил, что ушедший год был годом поворотных событий. Российский лидер подчеркнул, что правда на стороне Москвы, которая защищает своих людей на своей исторической территории.