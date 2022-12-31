Эксперт Риттер заявил о бессмысленности передачи ЗРК Patriot Украине

Вашингтон хочет передать Киеву боевую систему, которая имеет репутацию «чуда-оружия», однако с этим планом существует проблема. Об этом рассказал американский военный эксперт Скотт Риттер.
Накануне США объявили о решении отправить на Украину зенитные ракетные комплексы залпового огня Patriot. С помощью этого оружия Киев хочет создать жизнеспособную противовоздушную оборону. Эксперт отмечает, что комплексы считаются чуть ли не самым совершенным оружием в мире, но есть нюанс, передает «ПолитРоссия».
Риттер напомнил, что ЗРК использовались американскими военными в 1991 году во время боевых действий в Персидском заливе. Тогда Patriot не смогли сбить ни одной из выпущенных Ираком ракет «Скад». Также в 2003 году системы уничтожили больше самолетов американской коалиции, чем снарядов противника.
Эксперт рассказал, что для успешной эксплуатации Patriot необходимо не менее 90 человек высококвалифицированного персонала. При этом для того, чтобы научиться их применению понадобится порядка пяти месяцев обучения. Поэтому, поставки Украине этих комплексов является политическим шагом, чем попыткой повысить потенциал украинской армии.