Эксперт Риттер заявил о бессмысленности передачи ЗРК Patriot Украине

Риттер напомнил, что ЗРК использовались американскими военными в 1991 году во время боевых действий в Персидском заливе. Тогда Patriot не смогли сбить ни одной из выпущенных Ираком ракет «Скад». Также в 2003 году системы уничтожили больше самолетов американской коалиции, чем снарядов противника.