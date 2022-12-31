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Рэпер Аким Апачев дал новогодний концерт для участников СВО

Общество
Рэпер Аким Апачев дал новогодний концерт для участников СВО

Военный корреспондент и рэп-исполнитель Аким Апачев выступил на новогоднем концерте для участников спецоперации на Украине. Мероприятие проходило под Угледаром.

Как отметил сам музыкант, прибытие его группы — «культурного десанта», как назвал ее Апачев — было для бойцов сюрпризом. Вместе с ним на концерт приехала певица Дарья Фрей. Участники СВО поблагодарили исполнителей за поднятие им боевого духа.

«Мне кажется, все настоящие артисты, все русские люди должны находиться именно в этот день в таких местах. Ребята, которые стоят на страже нашей безопасности, мне кажется, их настроение новогоднее является решающим», — цитирует рэпера РИА Новости.

Ранее Апачев раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса за их наигранный патриотизм и «отработку повестки».
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