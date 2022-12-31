Рэпер Аким Апачев дал новогодний концерт для участников СВО

Как отметил сам музыкант, прибытие его группы — «культурного десанта», как назвал ее Апачев — было для бойцов сюрпризом. Вместе с ним на концерт приехала певица Дарья Фрей. Участники СВО поблагодарили исполнителей за поднятие им боевого духа.