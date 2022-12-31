Перечислены самые запоминающиеся свадьбы и разводы знаменитостей за год

Настало время подводить итоги 2022 года. На этот раз названы самые запоминающиеся свадьбы и разводы артистов за 2022 год.
Одним из самых ярких событий 2022 года стала свадьба певицы Манижи и режиссера Ладо Кватания. Пара узаконила свои отношения в сентябре.
Кроме этого, россиянам запомнилось бракосочетание актера Павла Прилучного и его коллеги Зепюр Брутян. Избранники с размахом отметили праздник в августе.
Огромное внимание прессы и поклонников привлекла свадьба артистов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Возлюбленные вступили в брак после продолжительного расставания.
Тем временем, уходящий год запомнился и большим количеством разводов. Так, в 2022 году расстались рэпер Моргенштерн✱ (признан иностранным агентом на территории России) и блогера Дилары Зинатуллиной.
Также разорвали отношения модель Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст. Сохранить отношения не удалость и певице Шакире и футболисту Жерару Пике, передает РЕН ТВ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами