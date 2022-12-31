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Перечислены самые запоминающиеся свадьбы и разводы знаменитостей за год

Общество
Перечислены самые запоминающиеся свадьбы и разводы знаменитостей за год

Настало время подводить итоги 2022 года. На этот раз названы самые запоминающиеся свадьбы и разводы артистов за 2022 год.

Одним из самых ярких событий 2022 года стала свадьба певицы Манижи и режиссера Ладо Кватания. Пара узаконила свои отношения в сентябре.

Кроме этого, россиянам запомнилось бракосочетание актера Павла Прилучного и его коллеги Зепюр Брутян. Избранники с размахом отметили праздник в августе.

Огромное внимание прессы и поклонников привлекла свадьба артистов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Возлюбленные вступили в брак после продолжительного расставания.

Тем временем, уходящий год запомнился и большим количеством разводов. Так, в 2022 году расстались рэпер Моргенштерн✱ (признан иностранным агентом на территории России) и блогера Дилары Зинатуллиной.

Также разорвали отношения модель Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст. Сохранить отношения не удалость и певице Шакире и футболисту Жерару Пике, передает РЕН ТВ.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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