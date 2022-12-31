Медведев назвал главный девиз 2022 года

Девизом официальной Москвы в уходящем 2022 году стала фраза «своих не бросаем». Об этом с заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Таким мнением политик поделился в своем новогоднем обращении к гражданам РФ, которое опубликовано в его Telegram-канале.
«"Своих не бросаем" стало девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер. Самое главное — открыла им свое сердце», — подчеркнул он.
Председатель партии «Единая Россия» указал на особую важность этого года для государства. Ключевым испытанием стала специальная военная операция РФ на украинской территории, резюмировал Медведев.