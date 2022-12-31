Председатель совета директоров КХЛ Тимченко считает лигу мощным явлением в российском спорте

Функционер оценил развитие КХЛ с момента начала е существования. По словам Тимченко, организации удалось стать крупнейшим хоккейным проектом в евроазиатском регионе, сообщает издание ТАСС. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что прошлый плей-офф Кубка Гагарина стал одним из самых ярких в истории лиги.