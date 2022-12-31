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Председатель совета директоров КХЛ Тимченко считает лигу мощным явлением в российском спорте

Спорт
Председатель совета директоров КХЛ Тимченко считает лигу мощным явлением в российском спорте

Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко признался, что считает организацию мощным явлением в российском спорте.

Функционер оценил развитие КХЛ с момента начала е существования. По словам Тимченко, организации удалось стать крупнейшим хоккейным проектом в евроазиатском регионе, сообщает издание ТАСС. Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что прошлый плей-офф Кубка Гагарина стал одним из самых ярких в истории лиги.

«Не сомневаюсь, что борьба за места в плей-офф и сам розыгрыш Кубка Гагарина будут очень интересными», — сказал специалист.

Напомним, первый сезон КХЛ состоялся в 2008-м году. Одним из основоположников создания лиги стал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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