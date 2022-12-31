Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, как наши дипломаты спасут мир от ядерной войны в 2023 году

Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова в своем прогнозе на 2023-й год отметила, что она не видит причин для окончания войны на Украине, но перерастание конфликта с Западом в Третью мировую войну исключает.
Экстрасенс сожалеет, но СВО в 2023 не закончится. Война, по ее словам, продлится еще как минимум 1,5 года, но мир избежит начала Третьей мировой войны, уверена Дарья Митина, так это не выгодно никому и победителей в такой войне не бывает. Понимание опасности перерастания конфликта в ядерную войны лидерами ведущих стран даст возможность миру балансировать на грани катастрофы, не переступая ее, считает экстрасенс.
«Здесь нужно сказать о нашей блестящей дипломатии, которая поможет обойти острые углы и сохранить напряженный, но достаточно миролюбивый баланс в направлении ядерной угрозы. Разум восторжествует, хотя постоянные провокации со стороны Украины и отдельных западных стран, в том числе со стороны Франции и Британии, будут проявляться», — заявила Дарья Миронова.
Основными источниками нестабильности в мире будут оставаться США. Связывает это экстрасенс с ухудшение умственного здоровья Байдена. Президент США, по ее предвидению, будет находиться в состоянии невротизма, психопатии, старческих маразматических идей, и опять будет заговариваться.
«Все сложнее ему будет выступать, он будет менять местами имена, забывать слова еще более активно. Несколько раз он сильно заблудится на своих выступлениях, будут очередные мемы. У него будут два серьезных мозговых кризиса. Ближе к лету, когда погодные условия будут более жаркие, у него будут сосудистые изменения. Он выкарабкается, но его речь будет все более бессвязной», — рассказала Дарья Миронова.
Но несмотря на умственные проблемы, Байден продолжит крепко держаться за кресло. По словам экстрасенса, за ним стоят трое очень влиятельных политиков, которые будут держать его до последнего, пока у него будут двигаться ноги. Не смогут снять Байдена с должности президента даже его оппоненты, которые будут постоянно требовать импичмента, отметила Дарья Миронова.
Вице-президент США Камала Харрис, по ее словам, продолжит терять вес в политическом истеблишменте, потому что все поймут, что это подставная фигура, связанная с финансовыми манипуляциями. Экстрасенс предвидит несколько скандалов, связанных Камалой Харрис, в которых она выставит себя с нехорошей стороны и даже немножко опозорится.
Президент Владимир Зеленский продолжит играть роль марионетки в руках американским мошенников, которые получают огромные прибыли на поставках оружия на Украину. По словам экстрасенса, Зеленский стабильно будет сидеть в бункере, но будущее его незавидно.
«Этот комедийный персонаж никогда не дорастет до определенного интеллектуального уровня из-за употребления сильных препаратов. Его зависимость очень серьезная, он не будет этого скрывать, но Запад его все равно будет поддерживать», — отметила Дарья Миронова.
По прогнозам экстрасенса, продолжится углубление сотрудничества РФ с Белоруссией. По ее словам, президент Александр Лукашенко будет еще более активно будет встраиваться во внешнеполитический курс РФ, будет оказывать союзному государству всяческую поддержку, что в итоге приведет к улучшению двусторонних отношений.
Отвлечься от мрачных военных мыслей жителям помогут научные открытия. По словам футуролога, в 2023 году будет открыты две планеты, наиболее пригодные для жизни. Но чтобы послать туда спутник, потребует не менее 15 лет, так как для снаряжения космической экспедиции потребуются большие финансовые затраты и кооперация разных стран мира.
Успокоила экстрасенс также тем, что она не предвидит глобальных эпидемий и вспышек новых штаммов коронавируса с высокой степенью смертности. По ее словам, продолжится мутирование вирусов ОРВИ и гриппа, а очагами вирусной инфекции будут Китай и Западная Европа, откуда может пойти распространение нового штамма коронавируса, отметила Дарья Миронова.
«Нужно будет обратить особое внимание на ноябрь, когда знак скорпиона войдет в свои права. Европейские страны могут столкнуться с некрасивыми историями нового штампа», — пояснила экстрасенс.
Степень подверженности регионов РФ вирусным атакам экстрасенс связывает с профессионализмом местного руководства. Санкт-Петербург, к сожалению, в число благополучных регионов в этом плане не войдет из-за неспособности губернатора решать насущные проблемы. Это приведет к тому, что решение оставить Александра Беглова в губернаторской должности будет постоянно находиться под вопросом.
«Снег победит губернатора Беглова. Боюсь, что он не справится полноценно со своими обязанностями, и дело будет не только в снеге, но и в нюансах, которые обнаружат власти. Это тоже как-то связано с деньгами, которые выделяются для решения проблем в Питере, но они почему-то идут не по назначению. Этот вопрос будет стоять очень серьезно, и будет попахивать скандалом для Беглова. Боюсь, что его должность под вопросом», — заявила Дарья Миронова.
В 2023 году экстрасенс прогнозирует стремительное развитие рынка цифровых валют. По ее словам, они будут введены к концу весны и начнут активно продвигаться как в ряде европейских стран, так и в России.