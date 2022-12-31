Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, как наши дипломаты спасут мир от ядерной войны в 2023 году

Экстрасенс сожалеет, но СВО в 2023 не закончится. Война, по ее словам, продлится еще как минимум 1,5 года, но мир избежит начала Третьей мировой войны, уверена Дарья Митина, так это не выгодно никому и победителей в такой войне не бывает. Понимание опасности перерастания конфликта в ядерную войны лидерами ведущих стран даст возможность миру балансировать на грани катастрофы, не переступая ее, считает экстрасенс.