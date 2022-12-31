Гоша Куценко появится в новом комедийном сериале «Оливье и роботы»

Россиянам покажут премьеру сериала «Оливье и роботы». Главную роль в комедийном проекте сыграл Гоша Куценко.
Первый эпизод сериала появится на экранах 1 января. Всего зрители увидят шесть серий. Роли в проекте исполнят Куценко, Аскар Ильясов, Валери Зоидова и другие актеры.
«Оливье и роботы» — фантастическая комедия, сюжет которой происходит в 2045 году среди россиян в мире высоких технологий. По задумке, в шоу технологии столкнутся с реальностью российской жизни.
Сериал снят в комедийном жанре, и должен понравится российским зрителям своей ненавязчивой тематикой. Режиссеры решили, что именно такого жанра не хватает гражданам в новогодние праздники.