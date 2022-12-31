Политик Муратов: Европа начинает понимать, что США не партнер, а хозяин

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и создания в 2015 году минских соглашений, подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что эти договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.
«Да, Ангела Меркель была права на этот счет. С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность», — сказал он в интервью изданию Kyiv Post.
Заместитель секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов прокомментировал новость для ФАН.
«Вслед за фрау Меркель свой обиженный голос подал в публичном пространстве и месье Олланд. Тема и причины те же — Минские соглашения изначально были обманом и их никто не собирался исполнять. Это заявление только подтверждает сказанное мною ранее - Германию и Францию просто кинули их англосаксонские союзники. Великобритания и США играли чужими руками. Козлами отпущения сделали две главные европейские страны», — отмечает политик.
Муратов объясняет, что выгода здесь двойная. Во-первых, появляется время «накачать» Украину оружием и подготовить ее к агрессии против России, раскачать радикалов, взять под окончательный контроль все органы власти, то есть сделать ее своей колонией, которой можно пожертвовать.
«Во-вторых, сильно надавить и на саму «старушку Европу», которая после подписания заведомо невыполняемых договоренностей потеряет авторитет во всех сферах - дипломатия, экономика, информационная политика... Даже внутренняя политика этих стран стала очень эфемерной. Свои же граждане перестали доверять своему же правительству», — считает собеседник издания.
При этом, по словам Муратова, виноватыми в этом англосаксы сделали Старый Свет, а конкретно — Олланда и Меркель. Эксперт отметил, что это серьезные игроки международной политики, которых фактически отправили на обочину мировых процессов — дел с ними теперь не захотят иметь нигде. А поскольку теперь им терять нечего, они стали доставать «грязное белье», которое сами же и складывали в эту «корзину» годами.
«Уверен, откровений от этих ребят будет еще очень много, если, конечно, с ними не случится в ближайшее время несчастный случай или внезапная вспышка ковида. Впрочем, это уже другая история», — считает политик.
Но важно другое, отмечает Муратов. Сегодня мы видим начало процесса, когда коллективный запад перестает быть таким уж и коллективным. Европа начинает понимать, что США не партнер, а хозяин. Олланд и Меркель — первые и самые маститые, ласточки процесса.
«Посмотрим, что будет дальше. А дальше точно будет».
И уже сейчас, считает эксперт, можно вносить этот эпизод в учебники дипломатии, а цитаты Меркель и Олланда давать учить наизусть студентам российских дипломатических вузов. Чтобы в будущем все понимали цену договоренностей с Западом.
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