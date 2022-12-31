Политик Муратов: Европа начинает понимать, что США не партнер, а хозяин

При этом, по словам Муратова, виноватыми в этом англосаксы сделали Старый Свет, а конкретно — Олланда и Меркель. Эксперт отметил, что это серьезные игроки международной политики, которых фактически отправили на обочину мировых процессов — дел с ними теперь не захотят иметь нигде. А поскольку теперь им терять нечего, они стали доставать «грязное белье», которое сами же и складывали в эту «корзину» годами.