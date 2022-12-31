Протесты, перевороты и новый левый разворот: итоги года в Латинской Америке

Редакция Telegram-канала «Пиночет печет печенье» подводит итоги 2022 года в Латинской Америке.
Уходящий 2022 года надолго запомнится Латинской Америке. Определенно можно сказать, что на смену традиционно ориентирующихся на Вашингтон правых и радикально правых правительств начали приходить левые режимы, которые пытаются выстраивать отношения с Китаем, Россией и Евросоюзом.
Регион переживает волну народных протестов. Экономика, толком не восстановившись после пандемии, пережила новый удар из-за антироссийских санкций и ответных контрсанкций. Правительства стран Латинской Америки так и не сумели решить проблему наркотрафика. Власти ряда стран, от Сальвадора и до Чили, прибегли к чрезвычайным мерам, чтобы остановить рост криминала в своих странах — и на этом фоне Колумбия ведет переговоры о заключении «всеобъемлющего мира» с леворадикалами из «Армии национального освобождения» (ELN), диссидентами «Революционных военных сил Колумбии» (FARC) и криминальными структурами разгромленного «Картеля дель Гольфо».
Редакция Telegram-канала «Пиночет печет печенье» подводит итоги 2022 года в Латинской Америке
Бунты и протесты
Эквадор
Летом массовые протесты начались в Эквадоре. 14 июня полиция арестовала главу индейской организации CONAIE Леонидаса Ису. Он уже давно был в жесткой конфронтации с президентом страны миллиардером Гильермо Лассо, из-за политики, которую тот проводит по указке МВФ. План Фонда для Эквадора предполагает повышение налогов, отмену субсидий на топливо, сокращение социальных выплат населению и помощи уязвимым секторов экономики.
Ису этапировали на военную базу, но из-за немедленно начавшихся массовых протестов в тот же день выпустили. Полиция не сумела остудить протесты и они постепенно охватили всю страну. 17 июня Иса дает интервью Reuters, где прямо возлагает на президента и международные финансовые институты ответственность за бедность и рост неравенства в стране. Протестующие из коренных народов требуют, чтобы власти уважали их интересы и интересы бедняков в Эквадоре, а не международных неолиберальных институтов.
22 июня в Эквадоре погибает первый протестующий — индеец кечуа Гвидо Гуатотока.
Ситуация в Эквадоре постепенно выходит из-под контроля. Протестующие захватывают полицейские арсеналы и добывают огнестрельное оружие.
За период протестов в стране погибнет восемь человек, включая одного военнослужащего.
24 июня парламент Эквадора собирается на внеочередную сессию, чтобы обсудить импичмент президенту Лассо. Попытки законодателей проваливаются, так как не набирается необходимый кворум. Власти параллельно ведут переговоры с протестующими, которые выдвигают им ультиматум — программу из десяти требований, в которой есть не только понижение цен на энергоносители, но и увеличение помощи бедным, мораторий на выплаты долгов и кредитов, обеспечение занятости, национализация ранее отданных в частные руки энергетику, телекоммуникации, медицину.
Наконец, 30 июня между CONAIE и правительством Лассо заключается соглашение. Практически все требования протестующих выполняются, кроме национализации.
Панама
Относительно благополучная Панама пострадала из-за общемирового кризиса, вызванного санкциями против России. 1 июля 2022 года профсоюзы панамских учителей призвали к общенациональным протестам из-за роста цен на продовольствие, на бензин (с 3,73 доллара за галлон в январе до 5,75 доллара в июле) и двукратного роста бедности в стране до 46%.
Первые выступления были малочисленными и правительство с ними быстро справилось. Но так как никаких усилий для улучшения экономического положения панамцев не предпринималось, уже 13 июля на улицы вышли десятки тысяч людей.
18 июля Панаму охватила крупнейшая в ее истории кампания протестов.
Протестующие начали блокировать дороги, соорудив баррикады на Панамериканском шоссе. Правительство попыталось подавить выступления силовым путем, а потом стало вбрасывать фейки о том, что это Россия виновата в сложившейся экономической ситуации в стране.
Не справившись с выступлениями, власти Панамы пошли на переговоры и частично удовлетворили экономические требования, которые выдвинули профсоюзы. 27 июля было объявлено, что большая часть дорог разблокирована. А 2 августа профсоюз учителей объявил о конце общенациональной забастовки.
Перу
Весь 2022 год проходил под знаком противостояния между президентом Педро Кастильо и ультраправым Конгрессом. Против главы государства было открыто дело о коррупции. Уже в марте Кастильо пережил попытку импичмента.
Противостояние между президентом и Конгрессом продолжало усугубляться весь год. Наконец, 6 декабря оппозиционная ультраправая партия фухимористов «Народная сила» стала готовить очередной импичмент Кастильо. Уже скоро выяснилось, что Конгресс не наберет необходимый кворум. Узнали об этом и в президентском дворце.
И тем не менее Кастильо решил пойти на обострение и распустить Конгресс. Действия президента вызвали правительственный кризис, в котором обе стороны обвиняли друг друга в нарушении законов государства. Кастильо был отстранен Конгрессом, вместо него к присяге была приведена Дина Болуарте.
Бывший президент Перу пытался вылететь в Мексику со своей семьей, но был задержан полицией, арестован и сейчас предварительно приговорен к 18 месяцам заключения в тюрьме. Его семья в конце декабря все-таки сумела вылететь в Мехико. Сторонники свергнутого президента Кастильо и противники Конгресса вышли на массовые протесты с требованиями провести в ближайшее время общенациональные перевыборы.
Новое правительство Перу, заручившись прямой поддержкой властей США, в том числе на максимально жесткое подавление протестов, мобилизовало армию и полицию. Уже в первые дни протестов начались сообщения о раненных и убитых — к концу года их насчитывалось 30 и более 400 человек соответственно.
Профсоюзы и индейские организации планируют 4 января 2023 года очередной поход на Лиму.
Новый «розовый прилив»
Колумбия
В 2022 году впервые в истории президентом Колумбии стал кандидат от левых сил, не связанный с какой-либо из традиционных партийных элит — либеральных, консервативных или урибистских. Президент Густаво Петро до выборов 2022 года два раза пробовался избраться на высший пост. В 2018 году он уступил Ивану Дуке, ученику Урибе, более 18% голосов.
Но в этом году на Петро работали многие факторы. Во-первых, жестокость правительства Дуке по отношению к протестующим во время Общенациональной забастовки 2021 года. Ее спровоцировала налоговая реформу, согласно которой основная тяжесть финансовых выплат ложилась на плечи материально нуждающихся колумбийцев. Прошлогоднее противостояние унесло жизни более 100 человек и похоронило рейтинги властей и правого лагеря.
Во-вторых, в пользу Петро сыграла фактическая заморозка выполнения мирных соглашений 2016 года с боевиками «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Страна устала в состоянии бесконечной гражданской войны. Она требовала мира. Петро обещал его дать. И, в-третьих, Густаво Петро своими коалиционным соглашениями удалось объединить не только весь левый лагерь, но и большую часть центристов, даже часть правых, которые были не согласны с политикой урибистов и президента Дуке.
Густаво Петро удалось относительно легко победить своих соперников из правого лагеря и центра в первом и втором турах выборов. Новое правительство Колумбии оказалось коалиционным — наряду с представителями левого лагеря, в нем оказались деятели центра и правых сил. Задачи, которые собирается выполнить правительство Петро, очень амбициозные — перераспределение 10 миллионов гектаров земли между фермерами, аграрная реформа, запреты на добычу нефти и угля, заключение мира с максимально возможным числом вооруженных группировок.
Бразилия
Для одних триумфальное, для других — крайне противоречивое, — однако возвращение Лулы да Силвы в бразильскую политику оказалось громким. 30 октября 2022 года, в жестком противостоянии он сумел на выборах обойти действующего президента Жаира Болсонару. Выбрав Лулу президентом, Бразилия вновь стала крупной страной Латинской Америки, в которой у власти стоят левые или левоцентристские президенты — наряду с Мексикой, Колумбией, Венесуэлой и Аргентиной.
Болсонару, как и в случае с Колумбией, подвела пандемия COVID-19. Бразильские власти не показали чудеса государственного управления — в стране быстро росла бедность, а уровень смертности во время пандемии в какой-то момент стоял на первом месте в мире.
Противоречивое поведение Болсонару во время кризиса, его постоянные пикировки с внешнеполитическими партнерами страны — то с Евросоюзом, то с Китаем, то с США после прихода Байдена к власти, — не добавляли ему популярности в стране и в мире. Однако с Россией у него сложились деловые отношения, были заключены договоры в области энергетики и поставках сельскохозяйственных удобрений. Сохранятся ли такие же отношения при его приемнике — покажет время.
Мировой кризис
В марте 2022 года страны Латинской Америки обнаружили себя в новой геополитической реальности. Антироссийские санкции и введенные в ответ контрсанкции сильно ударили по сельскохозяйственному и энергетическому секторам региона. Например, в Колумбии пострадал экспорт продовольствия, так как на Россию приходилось до 75%. Как неблагоприятную оценили ситуацию и в Перу. По оценкам многих латиноамериканских экономистов торговые войны с Россией, запущенные Евросоюзом и США, спровоцировали рецессию в регионе.
К схожим выводам пришел Международный валютный фонд. Уже в январе они прогнозировали сокращение экономического роста в регионе с 3% до 2,4%. Однако уже к концу года ситуация стабилизировалась. Инфляция оказалась в пределах нормы, не выйдя за границы в 8%. Регион оказался устойчивым к международному кризису, но темпы роста продолжали замедляться.
Международные организации, такие как ООН, предсказывают региону экономический рост в районе 2,5-2,7% в 2022 году — и не более 1,3% в следующем. По мнению МВФ, фактором, который больше всего повлиял на экономическую ситуацию на континенте, оказался американский доллар. Его укрепление ухудшило позиции большинства латиноамериканских стран, в которых финансовые системы ориентируются на США, а также зависят от экспорта товаров и сырья на североамериканский рынок.
Однако такой рост практически никак не влияет на уровень бедности в Латинской Америке. Согласно исследованию ООН, в 2022 году ей будут затронуты 201 миллион человек, что составляет 32,1% населения — всего лишь на 0,2% ниже, чем в 2021 году. В нищете будут жить 82 миллиона человек — 13,1%, тот же уровень, что и в провальном для экономики региона 2020 году.
Вместе с бедностью растет и неравенство. По подсчетам экономистов 1% наиболее обеспеченных людей в Латинской Америке контролируют в среднем более 40% ВВП. Более 320 миллиардов долларов ежегодно утекают в офшоры и победить эту напасть не представляется возможным. Экономическое и социальное неравенство, падение доходов бедных слоёв населения практически 30% приведет, по острожным оценкам международных институтов, к сильному замедлению роста и стагнации. Более смелые прогнозы предупреждают о социальных потрясениях — особенно, если прогнозируемая в будущем году рецессия сильно ударит по экономике Латинской Америки. Регион может попасть в «зону турбулентности», с характерными для себя военными переворотами, массовыми протестами, ростом радикальных группировок и криминалитета.
Диктатура борьбы с преступностью
Сальвадор
Борьба с преступностью в Латинской Америке в 2022 году приняла новый, куда более суровый оборот. 27 марта президент Найиб Букеле ввел в Сальвадоре режим ЧП. Борьба с бандами, в первую очередь с наиболее опасной международной группировкой «Мара Сальватруча» (MS-13), перешла на новую стадию. С этого дня абсолютно любого, кого подозревали в связях с криминальными группировками, немедленно отправляли в местные тюрьмы.
В начале июня количество «членов наркобанд», которых упекли за решетку, достигло 36 тысяч человек. Потом рост численности заключенных замедлился — всплыла информация о пытках, задержании невиновных и беспределе, творимом сальвадорскими силовиками. Тем не менее в конце года местное МВД отчиталось о более чем 60 тысячах якобы «членах наркобанд», помещенных в тюрьмы.
Это рекорд — 1% населения страны был брошен за решетку всего за несколько месяцев. Ожидается, что число насильственных преступлений после этого продолжит падение, как это было последние пять лет. Однако уровень коррупции на этом фоне растет — нет сомнений в том, что многие отправленные в тюрьмы ни в чем конкретно не виновны, а в то же время крупные наркомафиози успешно убегают из страны к соседям.
В сентябре президент Сальвадора объявил, что будет баллотироваться на очередной срок в 2024 году — хотя это противоречит Конституции и всем законам страны. Но Букеле просто никто не может помешать. Политическое поле он уже давно зачистил «под ноль». Президент Сальвадора, которого уже давно и обоснованно считают ультраправым диктатором, вновь подтвердил своё реноме.
Колумбия
Между тем в Колумбии приход к власти бывшего участника леворадикальной группировки Густаво Петро, ненавистного всему правому истеблишменту, резко поменял правила игры. 21 ноября правительство страны и леворадикальная группировка «Армия национального освобождения» (ELN) возобновили мирные переговоры. Площадкой для перезапуска мирного процесса послужила Венесуэла, а Николас Мадуро способствовал их началу. В качестве стран-гарантов стороны привлекли Мексику, Бразилию, Чили, Испанию, ФРГ, Швейцарию, Швецию и США.
Ранее, 10 октября о переговорах с правительством Петро объявила группировка «Вторая Маркеталия» из числа радикальных «диссидентов FARC». Правительство Колумбии с благосклонностью отнеслось к возможным переговорам с этой и подобной ей группировками. Дело в том, что одним из предвыборных обещаний Петро было установление «Всеобщего мира». Став 7 августа первым в истории Колумбии левым президентом, он стал продвигать это решение через свою администрацию и Конгресс.
Удивительно, но в начале декабря сразу несколько наркокриминальных и подпольных организаций изъявили желание вступить в переговоры с правительством. Предполагается, что мирные соглашения с картелями будут предполагать подход, схожий либо с FARC, либо с распущенными в конце 2000-х годов ультраправыми боевиками «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC). То есть такого рода группировки вынуждены будут разоружиться, сдать награбленное, уничтожить посевы коки и марихуаны, возместить материальные потери жертвам и обществу, а также понести тюремное наказание.
Есть сомнения в том, что наркокриминальное подполье действительно готово сложить оружие. Но что еще важнее, даже начавшись и будучи успешным, этот процесс займет время, превышающее сроки правления президента Петро. Смогут ли его приемники продолжить его политику? А пока что Колумбия ждет успешного окончания переговоров с ELN.
Гондурас
Режим ЧП был объявлен 25 ноября и в Гондурасе, главном источнике миграционных караванов. Президент Гондураса Сиомара Кастро объявила войну коррупции и вымогательствам.
По словам президента, в минувшие 12 лет (то есть после свержения мужа Кастро, левого президента Мануэля Селайи) Гондурас пережил расцвет бандитизма, наркоторговли и массовых убийств. Борьбу поручили вести специальному подразделению по борьбе с бандами и организованной преступностью Dipamco («Дирекция по борьбе с бандами, группировками и организованной преступностью»).
По данным неправительственных организаций в стране насчитывает до 70 тысяч членов криминальных организаций. Некоторые уже сравнили подход президента Кастро с соседями из Сальвадора. Однако в настоящий момент для таких выводов оснований нет. Хотя полиция активизировала свои действия против крупнейших банд страны, борьба пока что не привела к снижению криминального насилия. Например, в центре столицы Гондураса Тегусигальпе 25 декабря убили трех человек.
Итоги года
В 2022 году Латинская Америка превратилась из «заднего двора» США, который они жёстко контролировали, в беспокойное место — источник угроз и беспокойства для Вашингтона. Стратегическая неопределенность в отношении Бразилии и Колумбии, президент которой отказался на исходе года встречаться в Нью-Йорке с президентом Байденом. Мобилизация коренных народов Андского региона против проамериканских политических режимов в Боливии, Эквадоре и Перу. Демарш Сальвадора, который легко превратился в ультраправую диктатуру и США не смогли этому помешать. Фронда Мексики и Гондураса, неудачи в расшатывании ситуации на Кубе — международные финансовые институты предсказывают, что все это только начало.