Протесты, перевороты и новый левый разворот: итоги года в Латинской Америке

В 2022 году Латинская Америка превратилась из «заднего двора» США, который они жёстко контролировали, в беспокойное место — источник угроз и беспокойства для Вашингтона. Стратегическая неопределенность в отношении Бразилии и Колумбии, президент которой отказался на исходе года встречаться в Нью-Йорке с президентом Байденом. Мобилизация коренных народов Андского региона против проамериканских политических режимов в Боливии, Эквадоре и Перу. Демарш Сальвадора, который легко превратился в ультраправую диктатуру и США не смогли этому помешать. Фронда Мексики и Гондураса, неудачи в расшатывании ситуации на Кубе — международные финансовые институты предсказывают, что все это только начало.