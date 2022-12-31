В рыцари и суд присяжных: вспоминаем о традициях России

Интересно, что со временем на такой источник получения дворянства были наложены ограничения: В 1900-1917 годах повысился ценз по орденам — потомственное дворянство по ордену Святого Владимира можно было получить только, начиная с третьей степени. Это было связано с тем, что орден Святого Владимира 4-й степени массово жаловался по выслуге лет и за благотворительные пожертвования. Ну а после революции с ее отменой всех сословий и дворянского, прежде всего, собственно все и прекратилось. Возникли новые почетные звания «ударник», «стахановец» и пр., «заслуженный» и «народный» артисты.