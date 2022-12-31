В рыцари и суд присяжных: вспоминаем о традициях России

Британский новогодний список лауреатов государственных наград — первый с момента восхождения на престол короля Карла III — под Новый год пополнил гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй. Он получил звание «рыцаря-бакалавра Великобритании».
В списке, опубликованном на сайте британского правительства, фигурируют более тысячи человек.
Традиция рыцарей-бакалавров идет из глубины веков. Они известны со времен короля Генриха III (XIII век) еще до учреждения собственно рыцарских орденов. Старейший из них — орден Подвязки — был образован в 1350 году. Рыцарь-бакалавр не имел права на собственное знамя и собственный отряд, состоявший также из рыцарей.
Титул рыцаря-бакалавра дается только мужчинам. Эквивалентное звание для женщин «Дама ордена Британской империи» означает также и награждение соответствующей степенью ордена Британской империи.
Вот она незыблемость британских устоев, коренящихся в Средневековье! Можно конечно подтрунивать над «рыцарством» в космическую эпоху, но сказка ложь да в ней намек. Предшественник вышеупомянутого Генриха Генрих II известен реформой государственного управления. Он ввел суд присяжных — институт благополучно здравствующий и сегодня, в том числе и в нашей стране.
Здесь необходимо отметить, что в древности нечто похожее было и у нас еще во времена Русской Правды князя Ярослава Мудрого, но потом благополучно забылось. Пришлось вводить «зарубежный аналог».
Наш «суд присяжных», установленный Русской Правдой», назывался «извод пред 12 человека» — даже количество судей совпадает. Что же касается слова «извод», оно означало по всей видимости доказательство (вины или невиновности). И сейчас мы с похожим смыслом используем слово «довод».
В преддверие Нового года позволительно немного пофантазировать. А что если бы и у нас сохранилась верность традициям, как у британцев?
И были бы у нас свои «изводы», а не списанные с английских юридических порядков, а выдающихся деятелей науки, культуры, искусства награждали бы титулами каких-нибудь «витязей» или «бояр».
Впрочем, подобная традиция существовала у нас до 1917 года. За особые заслуги возводили в княжеское достоинство — один из примеров Александр Васильевич Суворов. Награждали и графским титулом.
Возведение в дворянство происходило и в результате пожалования за «служебные отличия» российскими орденами. Именно так — после награждения — стал дворянином выдающийся художник-маринист Иван Айвазовский. В 1848 году он получил личный дворянский титул, а в 1864-м ему была пожалована Грамота о даровании титула потомственного дворянства, и род его был приписан к дворянскому сословию.
Интересно, что со временем на такой источник получения дворянства были наложены ограничения: В 1900-1917 годах повысился ценз по орденам — потомственное дворянство по ордену Святого Владимира можно было получить только, начиная с третьей степени. Это было связано с тем, что орден Святого Владимира 4-й степени массово жаловался по выслуге лет и за благотворительные пожертвования. Ну а после революции с ее отменой всех сословий и дворянского, прежде всего, собственно все и прекратилось. Возникли новые почетные звания «ударник», «стахановец» и пр., «заслуженный» и «народный» артисты.
В преддверии нового 2023 года президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Алексея Рыбникова, Ольгу Тарасову и Владимира Федосеева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Трудно представить, что ныне какого-нибудь деятеля культуры или искусства наградили бы «дворянином», «графом», «князем» (можно подумать и о другой титулатуре). Хотя почему бы нет? Ведь многие этого достойны.