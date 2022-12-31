Аналитик Василеску рассказал, как ВСУ угодили в ракетную ловушку генерала Суровикина

Вооруженные силы России смогли найти уязвимость в украинской системе противовоздушной обороны, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.
В комментарии для «ПолитРоссии» он обратил внимание на очередную ракетную атаку по целям в зоне СВО, которая проводилась в четверг, 29 декабря.
«На этот раз распределение целей для крылатых ракет, ракет "Искандер" и беспилотников "Герань" было несколько другим. Лишь 20% из них были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры», — заметил собеседник журналистов.
По его словам, российские военные сконцентрировали внимание на уничтожении средств ПВО, причем командующий группировкой ВС РФ Сергей Суровикин подготовил противнику неприятную ловушку. Удар начался с налета беспилотников Е-95М. Они стали приманкой и вынудили ВСУ раскрыть позиции своих ракетных комплексов, которые затем были ликвидированы самолетами Су-30.