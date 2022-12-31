Аналитик Василеску рассказал, как ВСУ угодили в ракетную ловушку генерала Суровикина

По его словам, российские военные сконцентрировали внимание на уничтожении средств ПВО, причем командующий группировкой ВС РФ Сергей Суровикин подготовил противнику неприятную ловушку. Удар начался с налета беспилотников Е-95М. Они стали приманкой и вынудили ВСУ раскрыть позиции своих ракетных комплексов, которые затем были ликвидированы самолетами Су-30.