Страны западной Европы внезапно встали спиной к финскому государству и неожиданно выступили на стороне Москвы. Об этой неоднозначной выходке поведали обозреватели TFIGlobal.
Журналисты издания напомнили, что девять лет назад Fennovoima подписала с Москвой контракт на возведение АЭС на территории мыса Ханхикиви. Однако в конце весны текущего года документ был аннулирован Хельсинки из-за событий, развернувшихся на украинской земле. Однако в Европе в ходе расследования признали, что Россия в сложившейся ситуации ни в чем не виновата, а действия Финляндии противоречат законам.
«Представители западноевропейских стран поддержали Россию и отвергли претензии Финляндии. Хотя Западная Европа поддерживала Вашингтон в попытках загнать Россию в угол с самого начала украинского конфликта», — отметили авторы.
Напомним, что Финляндия и Швеция ранее подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция их рассмотрение заблокировала.