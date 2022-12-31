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TFIGlobal: Западная Европа отвернулась от Финляндии и встала на сторону России

Политика
TFIGlobal: Западная Европа отвернулась от Финляндии и встала на сторону России

Страны западной Европы внезапно встали спиной к финскому государству и неожиданно выступили на стороне Москвы. Об этой неоднозначной выходке поведали обозреватели TFIGlobal.

Журналисты издания напомнили, что девять лет назад Fennovoima подписала с Москвой контракт на возведение АЭС на территории мыса Ханхикиви. Однако в конце весны текущего года документ был аннулирован Хельсинки из-за событий, развернувшихся на украинской земле. Однако в Европе в ходе расследования признали, что Россия в сложившейся ситуации ни в чем не виновата, а действия Финляндии противоречат законам.

«Представители западноевропейских стран поддержали Россию и отвергли претензии Финляндии. Хотя Западная Европа поддерживала Вашингтон в попытках загнать Россию в угол с самого начала украинского конфликта», — отметили авторы.

Напомним, что Финляндия и Швеция ранее подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция их рассмотрение заблокировала.
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