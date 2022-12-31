Журналисты издания напомнили, что девять лет назад Fennovoima подписала с Москвой контракт на возведение АЭС на территории мыса Ханхикиви. Однако в конце весны текущего года документ был аннулирован Хельсинки из-за событий, развернувшихся на украинской земле. Однако в Европе в ходе расследования признали, что Россия в сложившейся ситуации ни в чем не виновата, а действия Финляндии противоречат законам.