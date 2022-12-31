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Песков: Путин вручил награды участникам спецоперации на Украине

Армия
Песков: Путин вручил награды участникам спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин вручил заслуженные награды бойцам, которые проявили мужество и отвагу в рамках выполнения боевых задач на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что глава государства посетил штаб Южного военного округа, откуда он поздравит россиян с Новым годом.

«Были вручены боевые ордена и медали», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков рассказал, что Путин вручил звезду Героя Российской Федерации Тимофею Матвееву. Он является механиком-водителем танка отдельного танкового батальона 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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