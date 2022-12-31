Россиянам рассказали об изменениях в законах с 2023 года

В 2023 году вступят в силу новые законодательные изменения. Они коснутся как непосредственно ведомств и организаций, так и социальных выплат, пишет РБК.
В первую очередь сообщается об объединении Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования. Организация будет называться Социальным фондом России. Соответствующее решение было принято на фоне необходимости в цифровизации данных и ради снижения расходов.
Также с начала года будет доступно единое пособие на детей, которое объединит в себе все выплаты для беременных и семей с детьми.
Что касается выплат, то МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля, увеличившись на 6,3%. Прожиточный минимум вырастет на 3,3% до 14 375 рублей в среднем на душу населения. Пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров проиндексируются на 4,8%.
В свою очередь, увеличатся пошлины для автовладельцев, а скидка 30% на оплату пошлин на «Госуслугах» отменится.
Изменится форма трудовой книжки, документа и вкладыша к нему. Разделы с награждениями сократятся, а места для сведений о работе станет больше.
Также в России начнет работать цифровой рубль. Россияне смогут использовать его для оплаты счетов.