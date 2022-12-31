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Украинцы повесили на мосту Деда Мороза и Снегурочку

Общество
Украинцы повесили на мосту Деда Мороза и Снегурочку

Неизвестные повесили чучела Деда Мороза и Снегурочки на одном из мостов, расположенных на Украине. Соответствующие кадры были опубликованы в ряде Telegram-каналов.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с моста свисают два чучела, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. На перилах моста был вывешен плакат с текстом «обвинения» на украинском языке.

«Они хотели заменить нам Святого Николая», — говорится на плакате.

Отмечается, что ранее мэр города Лебедин, расположенного в Сумской области, обратился в СБУ после тематического мероприятия в одной из местных школ. Учеников поздравил с наступающим Новым годом Дед Мороз. По мнению чиновника, выступление сказочного персонажа перед детьми является «советско-агитационным шабашем».
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