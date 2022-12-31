Украинцы повесили на мосту Деда Мороза и Снегурочку

Неизвестные повесили чучела Деда Мороза и Снегурочки на одном из мостов, расположенных на Украине. Соответствующие кадры были опубликованы в ряде Telegram-каналов.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как с моста свисают два чучела, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. На перилах моста был вывешен плакат с текстом «обвинения» на украинском языке.
«Они хотели заменить нам Святого Николая», — говорится на плакате.
Отмечается, что ранее мэр города Лебедин, расположенного в Сумской области, обратился в СБУ после тематического мероприятия в одной из местных школ. Учеников поздравил с наступающим Новым годом Дед Мороз. По мнению чиновника, выступление сказочного персонажа перед детьми является «советско-агитационным шабашем».