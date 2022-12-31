Президент России Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI

Российский президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями папе римскому Франциску по поводу кончины понтифика на покое Бенедикта XVI.
Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля. Путин назвал Бенедикта XVI видным религиозным и государственным деятелем, а также «убежденным защитником традиционных христианских ценностей».
Глава государства напомнил, что в период понтификата Бенедикта XVI Россия и Ватикан установили полноформатные дипломатические отношения. Путин отметил, что навсегда сохранит о Бенедикте XVI «светлые воспоминания». Он передал папе римскому Франциску «слова искреннего сочувствия».
Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря. Прощание с ним пройдет 5 января на площади Святого Петра. Церемонию возглавит папа римский Франциск. Ранее соболезнования ему выразил и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.