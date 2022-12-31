Президент России Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI

Глава государства напомнил, что в период понтификата Бенедикта XVI Россия и Ватикан установили полноформатные дипломатические отношения. Путин отметил, что навсегда сохранит о Бенедикте XVI «светлые воспоминания». Он передал папе римскому Франциску «слова искреннего сочувствия».