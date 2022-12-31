Наталья Подольская рассказала о новогодней традиции в семье

Певица Наталья Подольская поделилась эмоциями в преддверии Нового года. Кроме этого, она рассказала о новогодней традиции в семье.
Выпускница проекта «Фабрика звезд-5» призналась, что ежегодно загадывает желание под бой курантов. Для этого она пишет желание на бумажке, сжигает, а затем бросает в бокал с шампанским.
«И за этим всем куражом я никогда не могу вспомнить, какое желание я загадала», — цитирует вокалистку РЕН ТВ.
Подольская подчеркнула, что не знает, сбываются ли ее мечты. Несмотря на это, она никогда не пропускает новогодний ритуал.
Исполнительница добавила, что планирует отправиться в долгожданное путешествие с супругом, певцом Владимиром Пресняковым. Пара готовится улететь на Мальдивы.