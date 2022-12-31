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Медведев предупредил о попытках врагов России сломить страну в 2023 году

Политика
Медведев предупредил о попытках врагов России сломить страну в 2023 году

Вражески настроенные к Москве страны в следующем году будут предпринимать попытки сокрушить Россию. Такое мнение высказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Однако реализовать задуманное им не удастся, подчеркнул он. Политик отметил, что цель российской спецоперации на Украине, которая заключается в полном уничтожении киевских неонацистов, в 2023 году будет достигнута.

При этом руководство России приложит максимум усилий для того, чтобы все жители государства смогли жить в благополучии и мире. В том числе и население присоединенных регионов.
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