Эксперты спрогнозировали курс рубля в 2023 году

В 2023 году курс рубля немного ослабнет, но существенного падения ожидать не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.
Средний курс доллара в грядущем году составит 70—73 рубля, евро – 73,6—77 руб., а юаня —10,4-10,5 руб., считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаила Васильева. По его словам, в 2023 году, вероятнее всего, не будет такой волатильности российской валюты, как это было в текущем году.
Глава группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова считает, что влияние на курс денежной единицы РФ будут оказывать торговые ограничения со стороны западных стран.