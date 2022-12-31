Эксперты спрогнозировали курс рубля в 2023 году

Средний курс доллара в грядущем году составит 70—73 рубля, евро – 73,6—77 руб., а юаня —10,4-10,5 руб., считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаила Васильева. По его словам, в 2023 году, вероятнее всего, не будет такой волатильности российской валюты, как это было в текущем году.