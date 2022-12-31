Политолог Солонников: Европа встает на путь разделения «цивилизованного мира» и остального

Франсуа Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о том, что минские соглашения были подписаны лишь длят того, чтобы дать Украине время на вооружение и накопление сил.
Комментируя данную новость, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале написал о том, что в западном понимании целостность украинского государства – лишь земли, а не люди, а вместо переговоров – насилие.
Он также назвал минские соглашения превращенными Западом в «филькину грамоту», а признание Меркель и Олланда «фиксацией предательства». И ценой этого самого предательства, по мнению российского политика, стали «тысячи человеческих жизней» за последние восемь лет гражданской войны на Украине.
Политолог Дмитрий Солонников в своем комментарии для ФАН отметил, что ситуация с Олландом и до этого Ангелой Меркель очень хорошо демонстрирует один важный момент: Европа опять встает на путь разделения «цивилизованного мира» и всего остального.
«Есть "цивилизованный мир", для которого есть нормы морали, есть нормы права, есть этика поведения, есть жизни европейцев цивилизованного мира, которые ценны. И есть все остальные, которых, в общем, не жалко и для них не действуют ни нормы юридические, ни правовые, ни моральные, ни этические, никакие. И очень хорошо это демонстрирует и заявление Олланда, и заявление Меркель», — считает собеседник издания.
Политолог отмечает, что, по мнению западных лидеров, Россию можно обманывать как угодно, на Россию не действуют правила договоров, не распространяются европейские правила политкорректности. Российское государство — это с родни диким странам Африки, диким странам Америки, Азии, которую в свое время европейцы колонизовали, никаким образом не рассматривая жителей тех государств как равноправных партнеров.
«Вот из России делают точно такое же государство вне морали, вне этики, вне права. То же самое украинцы, никому никогда не было жалко среди европейцев убить несколько сотен тысяч миллионов американцев, африканцев, азиатов расстреливали, уничтожали. Ну, так нужно цивилизованному миру, значит, никому не жалко этих диких варваров. То же самое с украинцами, их тоже никому не жалко, они тоже вне этого правового поля, они тоже вне этой этики, вне этой морали. И сейчас очень четко видно, как Европа выстраивает новый механизм доминирования в мире».
Все остальные, считает Солонников, оказываются вне этого правового поля: это и про ограничение цен на нефть, создание картеля потребителей, которые будут диктовать свои условия всему остальному миру, это и про то, что договоренности с Россией можно не выполнять и всегда было можно не выполнять. Потому что Россия не такая как Европа.
Эксперт также отмечает, что-то, что сейчас об этом открыто говорят Меркель, Олланд — это создание общепринятой нормы поведения, которой должны подчиняться все остальные. Это нормальное поведение, которое будет транслироваться теперь на европейское общество. Есть «цивилизованный мир» и есть российское государство.
Верховенство европейско-американских ценностей над всеми остальными, золотой миллиард, золотые триста миллионов — ну вот они управляют миром. И первые, кого в этой ситуации будут подвергать процедуре унижения — это Россия, вот так поставлена задача современной Европы, она будет выполняться, подытоживает Солонников.
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