Политолог Солонников: Европа встает на путь разделения «цивилизованного мира» и остального

Все остальные, считает Солонников, оказываются вне этого правового поля: это и про ограничение цен на нефть, создание картеля потребителей, которые будут диктовать свои условия всему остальному миру, это и про то, что договоренности с Россией можно не выполнять и всегда было можно не выполнять. Потому что Россия не такая как Европа.