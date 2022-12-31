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Норкин впал в истерику из-за паспортного скандала Пугачевой в Израиле

Общество
Норкин впал в истерику из-за паспортного скандала Пугачевой в Израиле

Скандал с участием светской львицы Ксении Собчак и артистки Аллы Пугачевой в Израиле вызвал панику у российского тележурналиста Андрея Норкина. Он прокомментировал эту историю словами «мне капец».

Не так давно стало известно, что в Израиле были задержаны сотрудники МВД, которые за деньги выдавали россиянам гражданство страны по ускоренной процедуры. Сообщалось, что в этом могли были замешаны Собчак, Пугачева и признанный в России иноагентом Максим Галкин✱. Теперь же израильское руководство собирается весной следующего года внести поправки в законы по миграции.

«Мне капец, все. 31 марта я не въеду больше в Израиль. Заголовок: "Пугачева и Собчак лишили Норкина возможности репатриироваться". <…> Сейчас я могу приехать с абсолютно всеми правами на репатриацию», — сказал Норкин в эфире «Места встречи».

Позже, однако, ведущий добавил, что он пошутил, продемонстрировав взволнованную реакцию на эту информацию.

Напомним, что Пугачева вместе с супругом покинула России после начала спецоперации на Украине.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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