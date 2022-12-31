Норкин впал в истерику из-за паспортного скандала Пугачевой в Израиле

Не так давно стало известно, что в Израиле были задержаны сотрудники МВД, которые за деньги выдавали россиянам гражданство страны по ускоренной процедуры. Сообщалось, что в этом могли были замешаны Собчак, Пугачева и признанный в России иноагентом Максим Галкин✱. Теперь же израильское руководство собирается весной следующего года внести поправки в законы по миграции.