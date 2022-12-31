Новый год — мой день рождения: Регина Дубовицкая рассказала ФАН, как отмечает праздники с семьей

Новый год — один из главных праздников в году, который прекрасно отпраздновать не в шумной компании знакомых, а с самыми близкими людьми. Об этом в беседе с ФАН напомнила советская и российская телеведущая, журналист, редактор, сценарист, с 1987-го года ведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая.