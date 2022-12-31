Новый год — мой день рождения: Регина Дубовицкая рассказала ФАН, как отмечает праздники с семьей

Новый год — один из главных праздников в году, который прекрасно отпраздновать не в шумной компании знакомых, а с самыми близкими людьми. Об этом в беседе с ФАН напомнила советская и российская телеведущая, журналист, редактор, сценарист, с 1987-го года ведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая.
Собеседница рассказала, что встречать бой курантов она будет дома со своими близкими. Причем это уже давно сложившаяся традиция. На это есть своя весомая причина.
«Поскольку у меня день рождения 31 декабря, мы всегда отмечали его в семейном кругу. Так что и в этот раз ничего нового не будет», — сообщила телеведущая.
Регина Дубовицкая также поделилась подробностями праздничного меню в своем доме. По ее словам, большое влияние на него оказали семейные традиции. Именно поэтому ее новогодний стол попросту не мыслим без нескольких неотъемлемых блюд.
«Все идет еще от моих родителей. Обязательно должен быть сациви, обязательно пирог с мясом, обязательно торт, который сделан своими руками. Что касается всего остального, то, конечно, есть и салаты, и все что нужно», — поведала собеседница ФАН.
Кроме того, она добавила, что не старается провести все новогодние праздники только у себя дома. Ведущая программы «Аншлаг» с удовольствием уделяет время встречам и со своими коллегами.
«Новый год мы всегда встречаем в кругу семьи, а что касается Старого Нового года, там все по-разному: часто встречаем с артистами. В этот раз мы еще не решили, как будем встречать Старый Новый год. Что-нибудь придумаем», — подытожила журналист.
Ранее музыкант Юрий Лоза в беседе с ФАН раскрыл подробности своего меню на 31 декабря. По его словам, важно помнить, что Новый год отмечается в период поста.