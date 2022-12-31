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Визажист Селютина не оценила макияж жены Виторгана

Общество
Визажист Селютина не оценила макияж жены Виторгана

Визажист Нина Селютина прокомментировала неудачный макияж жены актера Эммануила Виторгана Ирины. Она подчеркнула, что грим выполнен неграмотно.

Супруга Виторгана появилась на съемках программы «Жить здорово!» на Первом канале. У зрителей сложилось впечатление, будто у женщины были синяки под глазами, однако Селютина объяснила в чем кроется проблема.

Визажист отметила, что женщина самостоятельно готовилась к съемкам передачи. Она указала, что жена артиста неудачно накрасила глаза, передает портал BLITZ+.

Специалист уверена, что под глазами скопилась осыпавшиеся тени, которые создали эффект синяка. Однако к красной помаде у нее не возникло вопросов.
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