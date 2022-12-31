Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в «Аль-Насср»

Форвард за сезон будет получать в районе 75 млн евро чистыми. Еще 225 млн евро Роналду получит в виде спонсорских контрактов и коммерции, сообщает испанская Marca. Стоит отметить, что 37-летний футболист будет выполнять роль посла Саудовской Аравии, которая собирается подать заявку на право проведения Чемпионата мира — 2030.