Путин рассказал об использовании Украины странами Запада в ходе новогоднего обращения

Государства Запада эксплуатируют Украину с целью добиться раскола России. Об этом в ходе новогоднего обращения рассказал президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, ранние обещания иностранных стран о стремлении к миру оказались ложью. Вместо этого там во всю проходила подготовка к агрессии в отношении Москвы, добавил политик.
Напомним, что Путин выступил с новогодним обращением к жителям Камчатского края и Чукотского автономного округа. Впервые президент произнес речь на фоне военнослужащих.