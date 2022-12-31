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Путин рассказал об использовании Украины странами Запада в ходе новогоднего обращения

Политика
Путин рассказал об использовании Украины странами Запада в ходе новогоднего обращения

Государства Запада эксплуатируют Украину с целью добиться раскола России. Об этом в ходе новогоднего обращения рассказал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, ранние обещания иностранных стран о стремлении к миру оказались ложью. Вместо этого там во всю проходила подготовка к агрессии в отношении Москвы, добавил политик.

Напомним, что Путин выступил с новогодним обращением к жителям Камчатского края и Чукотского автономного округа. Впервые президент произнес речь на фоне военнослужащих.
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