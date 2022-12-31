Певец Александр Буйнов рассказал об участниках СВО на съемках «Новогоднего огонька»

Народный артист России, 72-летний певец, музыкант и композитор Александр Буйнов подтвердил, что «Новогоднему огоньку» в 2022 году все же быть, несмотря на тяжелую ситуацию в мире.
Как признался в интервью Teleprogramma.pro исполнитель песни «Падают листья», поначалу он не был уверен, что в условиях современных реалий это мероприятие вообще следует проводить.
«Но когда я пришел на съемки, то увидел там ребят, которых просто взяли из окопов — они буквально с передовой, с орденами, с медалям, — то изменил свое мнение», — сказал Буйнов.
Ранее певица и автор-исполнитель песен Катя Лель вспомнила, как однажды встречала Новый год в автомобиле в перерывах между концертами.