Крымские дайверы установили новогоднюю елку под водой

Крымские дайверы установили украшенную игрушками новогоднюю елку на глубине восьми метров в акватории Балаклавы. Они установили и закрепили на дне праздничное дерево, а также торжественно открыли шампанское.
По словам старшего инструктора Романа Вичирко, этой традиции уже десятки лет.
«Это длится уже прям десятилетиями. И поэтому при наличии благоприятных погодных условий мы обязательно идем в море перед самым Новым годом и устанавливаем елочку, радуемся, празднуем, встречаемся с друзьями», — рассказал дайвер.