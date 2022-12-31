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Крымские дайверы установили новогоднюю елку под водой

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Крымские дайверы установили украшенную игрушками новогоднюю елку на глубине восьми метров в акватории Балаклавы. Они установили и закрепили на дне праздничное дерево, а также торжественно открыли шампанское.

По словам старшего инструктора Романа Вичирко, этой традиции уже десятки лет.

«Это длится уже прям десятилетиями. И поэтому при наличии благоприятных погодных условий мы обязательно идем в море перед самым Новым годом и устанавливаем елочку, радуемся, празднуем, встречаемся с друзьями», — рассказал дайвер.
Крымские дайверы установили новогоднюю елку под водой
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