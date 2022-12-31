Подачу электричества ограничили в ряде областей Украины

Несколько областей Украины временно остались без электричества, сообщили главы местных военных администраций.
Такая мера коснулась, в первую очередь, Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Житомирской областей. Об этом пишет украинское агентство ТСН.
Как отметил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему. В связи с этим жители других украинских регионов тоже должны готовиться к внеплановым отключениям света.