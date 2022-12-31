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Подразделения ВСУ обстреляли телевышку в Запорожской области

Армия
Подразделения ВСУ обстреляли телевышку в Запорожской области

Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по объекту телерадиовещания в городе Токмак в Запорожской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

Согласно представленной информации, в результате обстрела разрушениям подверглась телерадиопередающая вышка.

«Украинские националисты вновь показали свое истинное лицо. В канун новогодних и рождественских праздников преступный киевский режим нанес удар по объекту телерадиовещания в городе Токмак. Повреждена телерадиопередающая вышка», — сообщил источник.

Он добавил, что на текущий момент на объекте не проводят ремонтно-восстановительных работ, а охрана была временно снята.
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