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МО РФ: российские войска за сутки поразили 75 артиллерийских позиций ВСУ

Армия
МО РФ: российские войска за сутки поразили 75 артиллерийских позиций ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях в рамках проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, также подразделения ВС РФ высокоточными ударами ликвидировали живую силу и военную технику украинской армии в 92 районах. Кроме этого, российским военнослужащим удалось обнаружить и вывести из строя радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины. .
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