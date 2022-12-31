МО РФ: российские войска за сутки поразили 75 артиллерийских позиций ВСУ

По данным ведомства, также подразделения ВС РФ высокоточными ударами ликвидировали живую силу и военную технику украинской армии в 92 районах. Кроме этого, российским военнослужащим удалось обнаружить и вывести из строя радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины. .