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Супруга Сергея Жигунова попала в ДТП накануне Нового года

Общество
Супруга Сергея Жигунова попала в ДТП накануне Нового года

Журналистка Виктория Ворожбит, жена актера Сергея Жигунова попала в аварию накануне Нового года. Об этом девушка рассказала поклонникам в социальных сетях.

ДТП произошло около дома Ворожбит и Жигунова. По словам супруги артиста, ее прижал большой грузовик.

К счастью, авария обошлась без травм и повреждений. Однако автомобиль, конечно, пострадал.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которые помогли разобраться в сложившейся ситуации. Фотографию с ними девушка опубликовала в личном блоге.

Напомним, Ворожбит и Жигунов узаконили свои отношения в 2021 году. Примечательно, что за плечами актера уже два брака.

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