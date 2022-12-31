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«Постоянный обман Запада»: Смолин заявил о важности недоверия договорам с политиками США и ЕС

Весь мир
«Постоянный обман Запада»: Смолин заявил о важности недоверия договорам с политиками США и ЕС

Политики Запада считают переговоры с Россией унизительными и легко заключают договоры, которые заранее не собираются исполнять, заявил историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с корреспондентом международной редакции ФАН.

Минские соглашения являлись попыткой дать Киеву время на укрепление своих вооруженных сил. Об этом сообщил экс-президент Франции Франсуа Олланд украинскому изданию Kyiv Independent.

Таким образом, политик подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее сказала, что выполнять Минские соглашения не планировалось их подписали лишь для того, чтобы Украина выиграла время.

«Ангела Меркель была права… С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал… Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — подчеркнул Олланд.

По словам Смолина, Запад постоянно «разводит» Россию.

«Доверие к договоренностям с западными политиками периодически перевешивает прагматическое следование национальным интересам.
Конфликты и обманы последних лет должны, наконец, привести к формированию стойкого представления о том, что Россия политически не является частью Запада. А потому западные политики считают переговоры с нами унизительными и легко заключают договоры, которые заранее не собираются исполнять», — резюмировал эксперт.

Ранее Михаил Смолин рассказал ФАН, что гонения Киева на русскость приобрели тотальный характер.
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