Евросоюз проводит неправильную энергетическую политику. Союзники продают государствам ЕС дорогостоящие энергоресурсы, а платить за них вынуждены простые люди, передает РИА Новости мнения жителей греческого острова Крит.
По словам пенсионера Манолиса, его пособие сократилось с 1300 до 700 евро в месяц из-за подорожания электричества. Мужчина не исключил того, что ему придется договариваться с поставщиком энергоресурса о выплате в рассрочку.
Другой житель острова, 32-летний адвокат Никос назвал действия ЕС макрофинансовым самоубийством, потому что страны Евросоюза закупают энергоносители у союзников, причем по стоимости в семь раз выше рыночных.