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Жители Греции обвинили Евросоюз в неразумной энергетической политике

Экономика
Жители Греции обвинили Евросоюз в неразумной энергетической политике

Евросоюз проводит неправильную энергетическую политику. Союзники продают государствам ЕС дорогостоящие энергоресурсы, а платить за них вынуждены простые люди, передает РИА Новости мнения жителей греческого острова Крит.

По словам пенсионера Манолиса, его пособие сократилось с 1300 до 700 евро в месяц из-за подорожания электричества. Мужчина не исключил того, что ему придется договариваться с поставщиком энергоресурса о выплате в рассрочку.

Другой житель острова, 32-летний адвокат Никос назвал действия ЕС макрофинансовым самоубийством, потому что страны Евросоюза закупают энергоносители у союзников, причем по стоимости в семь раз выше рыночных.
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