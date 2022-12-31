В Екатеринбурге неизвестные избили сотрудников супермаркета «Монетка»

Злоумышленники избили сотрудников супермаркета «Монетка» на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. В результате инцидента травмы получили продавцы и грузчики магазина.
Очевидцы происшествия сообщили, что хулиган пнул в лицо одного из сотрудников. Причина конфликта на данный момент устанавливается. На место происшествия выезжали силовики, но нападавшие успели сбежать.
Ранее в Крыму 34-летний местный житель признался в убийстве своей 53-летней матери. В прошлом году женщина дважды заявляла в полицию на своего сына, который неоднократно избивал ее, сообщала газета A42.RU.