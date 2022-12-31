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Футболист шведского клуба получил два года колонии за изнасилование спящего подростка

Происшествия
Футболист шведского клуба получил два года колонии за изнасилование спящего подростка

Бывшего игрока шведского футбольного клуба «Хельсингборг», личность которого не раскрывается, приговорили к двум годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней во сне. Об этом в субботу сообщает издание SVT Nyheter.

По данным портала, все произошло в мае текущего года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг. Спортсмен воспользовался беспомощным положением 16-летней девушки и изнасиловал ее. После этого руководство клуба приняло решение отстранить его от тренировок и матчей. Решением местного суда ему было назначено наказание в виде двух лет тюремного заключения.

Известно, что мужчину теперь депортируют и страны, он больше не сможет вернуться в Швецию. Кроме того, его обязали возместить ущерб в размере 215 тыс. шведских крон. В ходе слушания дела игрок всячески отрицал причастность к преступлению.
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