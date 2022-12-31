Футболист шведского клуба получил два года колонии за изнасилование спящего подростка

Бывшего игрока шведского футбольного клуба «Хельсингборг», личность которого не раскрывается, приговорили к двум годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней во сне. Об этом в субботу сообщает издание SVT Nyheter.
По данным портала, все произошло в мае текущего года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг. Спортсмен воспользовался беспомощным положением 16-летней девушки и изнасиловал ее. После этого руководство клуба приняло решение отстранить его от тренировок и матчей. Решением местного суда ему было назначено наказание в виде двух лет тюремного заключения.
Известно, что мужчину теперь депортируют и страны, он больше не сможет вернуться в Швецию. Кроме того, его обязали возместить ущерб в размере 215 тыс. шведских крон. В ходе слушания дела игрок всячески отрицал причастность к преступлению.