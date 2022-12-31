Футболист шведского клуба получил два года колонии за изнасилование спящего подростка

По данным портала, все произошло в мае текущего года после одной из вечеринок в городе Хельсингборг. Спортсмен воспользовался беспомощным положением 16-летней девушки и изнасиловал ее. После этого руководство клуба приняло решение отстранить его от тренировок и матчей. Решением местного суда ему было назначено наказание в виде двух лет тюремного заключения.