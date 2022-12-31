«Языками надо чесать как можно меньше»: Пригожин отреагировал на слух о сбежавших бойцах ЧВК «Вагнер»

Представителям окололиберальных СМИ необходимо как можно меньше чесать языками. Такой совет дал российский предприниматель Евгений Пригожин после появления слухов о сбежавших «вагнеровцах».
Ранее появилась информация о том, что в Ростовской области якобы проходит розыск сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР бойцов. Сообщалось, что в городе на Дону могут скрываться шесть вооруженных мужчин. В связи с чем журналисты 1rnd обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать эти слухи. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».
В первую очередь предприниматель посоветовал корреспондентам в случае появления в редакции вооруженных людей, кричать караул и жать кнопку 112.
«Некоторым же представителям окололиберальных, вокруглиберальных, а также СМИ, получившим заказы от либеральных структур, языками надо чесать как можно меньше. У меня есть вся необходимая информация. Значительно больше, чем у многих других. Что касается людей с оружием на территории России, не забывайте, что и город Бахмут у нас находится на территории России, там, где мы воюем. Выловом различного рода вооруженных людей занимаются Росгвардия, милиция и служба безопасности ЧВК "Вагнер"», — отметил Пригожин.
Он подчеркнул, что не только на передовой Донецкой и Луганской народных республик, но и на других территориях России задерживают немало негодяев, о которых либеральной прессе знать необязательно. В связи с этим Пригожин посоветовал представителям таких изданий спать спокойно.