«Языками надо чесать как можно меньше»: Пригожин отреагировал на слух о сбежавших бойцах ЧВК «Вагнер»

Ранее появилась информация о том, что в Ростовской области якобы проходит розыск сбежавших из учебного центра ЧВК «Вагнер» в ЛНР бойцов. Сообщалось, что в городе на Дону могут скрываться шесть вооруженных мужчин. В связи с чем журналисты 1rnd обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать эти слухи. Ответ бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» на странице «ВКонтакте».