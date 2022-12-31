Американец прислушался к совету покойного отца и выиграл в лотерее почти 3 миллиона рублей

Житель американского штата Орегон под псевдонимом Веззи Брансуик сорвал куш в лотерее, прислушавшись к совету покойного отца.
Мужчина стал регулярно покупать лотерейные билеты после того, как несколько лет назад поговорил с экстрасенсом. По словам последнего, покупка лотерейных билетов сыном — это последнее желание покойного отца Брансуика.
Экстрасенс сказал, что покойник хотел, чтобы его сын использовал числа, связанные с важными датами. В ноябре 2022 года американцу улыбнулась удача: номера совпали с выигрышными, и он стал обладателем 40 тыс. долларов, то есть почти 3 млн рублей.
Отмечается, что счастливчик планирует потратить часть денег на создание автомобилей. Этим хобби он увлекается уже больше 30 лет, пишет издание People.