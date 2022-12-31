Американец прислушался к совету покойного отца и выиграл в лотерее почти 3 миллиона рублей

Экстрасенс сказал, что покойник хотел, чтобы его сын использовал числа, связанные с важными датами. В ноябре 2022 года американцу улыбнулась удача: номера совпали с выигрышными, и он стал обладателем 40 тыс. долларов, то есть почти 3 млн рублей.