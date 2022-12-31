Армия Мали принимает участие в строительстве нового диализного центра

Бамако, 31 декабря. Военные инженеры Мали заложили фундамент нового диализного центра в столице республики.
Церемония прошла под председательством министра здравоохранения Дьеминату Сангаре. Представители медицинской клиники Quartier-Mali продемонстрировали проект будущего здания.
Директор учреждения поблагодарил президента Ассими Гоита за его вклад в развитие социальных программ в стране. Советник главы государства Ассан Ба Диалло Туре в ответном слове указал на важность диализных центров для населения республики.
Участвовавшие на церемонии чиновники также добавили, что в ближайшее время власти начнут строительство еще двух подобных зданий. Глава Минздрава заявила, что проект улучшит технические возможности национальной системы здравоохранения.
Ранее министр Дьеминату Сангаре запустила Неделю социальной защиты в Бамако. По ее словам, основной целью мероприятий является информирование населения об услугах, предоставляемых государством, и основаниях их получения.